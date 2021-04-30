Памятник Батырхану Шукенову установят в Нур-Султане

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Столичный акимат объявляет конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову.
Предложения можно высылать на платформу Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan/) - с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь".
Памятнику композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств", - сообщили в акимате.
Выдающийся певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года. Долгое время он был солистом группы "А-Студио", но в 2000 году покинул коллектив и начал сольную карьеру. Певец ушел из жизни 28 апреля 2015 года. Причиной смерти стал инфаркт. Новость о кончине артиста потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.
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