Памятник Батырхану Шукенову установят в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане установят памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столичный акимат объявляет конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову.

Предложения можно высылать на платформу Birge ( https://birge-elorda.kz/nur-sultan/ ) - с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь".

Памятнику композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств", - сообщили в акимате.

Выдающийся певец и композитор Батырхан Шукенов родился 18 мая 1962 года. Долгое время он был солистом группы "А-Студио", но в 2000 году покинул коллектив и начал сольную карьеру. Певец ушел из жизни 28 апреля 2015 года. Причиной смерти стал инфаркт. Новость о кончине артиста потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.

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