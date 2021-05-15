Общественный транспорт не будет курсировать в Нур-Султане 16 мая

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Общественный транспорт не будет курсировать в Нур-Султане в воскресенье, 16 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В воскресенье, 16 мая, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана, в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов. Будут проводиться дезинфекционные работы", - сообщает City Transportation Systems .

В компании напомнили о необходимости соблюдения масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

Оплата проезда только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода.

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