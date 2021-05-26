Конкурс декоративно-прикладного искусства прошел в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - В Акмолинской области продолжается проведение мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости Республики Казахстан. На днях состоялся областной этап конкурса мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства "Менін Отаным - менін Казакстаным" в Жаксынском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конкурс проводится с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и активного продвижения ценностей труда. Как отметили сами организаторы, КГУ "Когамдык келісім", по условиям состязания с апреля по июнь в каждом районе организовываются выставки изделий декоративно-прикладного искусства, по итогам которых лучшие работы будут отобраны на областной заключительный этап, сообщает управление внутренней политики.

Мероприятие началось с представления танцевального номера "Под единым шаныраком". Под исполнение казахских песен, на алтыбаке раскачивались девушки в национальных костюмах. Борцы под возгласы болельщиков состязались в казакша курес, юные участники играли в асыки.

Затем члены жюри прошли по выставочному залу, где были представлены работы 12 мастеров декоративно-прикладного искусства - это художественная графика, работа из кожи, войлока, металла, дерева. Победителям были вручены дипломы и ценные подарки.

В апреле выставки на высоком уровне проведены в Зерендинском и Бурабайском районах. На них были представлены работы как любителей, так и профессиональных мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства. Авторы презентовали оригинальные и красочные изделия из фетра, дерева, кожи, глины, пластики, бисера, природных материалов, обереги для дома, вышивку, валяние, вязание и другие разнообразные работы, что еще раз подтверждает наличие богатой многонациональной культуры нашего народа", - сообщили в КГУ "Когамдык келісім".

Этот конкурс пополнил ряд многочисленных творческих мероприятий, проводимых в регионе к юбилею Независимости страны.

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