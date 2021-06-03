В Нур-Султане частично перекроют движение на мосту по улице Иманова

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна на мосту по улице Иманова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с ремонтными работами 3 и 4 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на мосту по улице Иманова на участке от улицы Мунайтпасова до улицы Янушкевича, сообщает официальный сайт акимата города.

Будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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