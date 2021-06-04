Экс-глава Комитета по водным ресурсам освобожден по УДО

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Бывший председатель Комитета по водным ресурсам Ислам Абишев, приговоренный к пяти годам лишения свободы, освобожден досрочно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О досрочном освобождении бывшего председателя Комитета по водным ресурсам Минсельхоза РК Ислама Абишева сообщил его адвокат Ерлан Макенов.

Сегодня апелляционная коллегия по уголовным делам города Нур-Султана отменила Постановление Байконырского суда №2. И вынесла новое постановление об удовлетворении ходатайства Абишева Ислама Алмахановича об условно досрочном освобождении. Основанием явился возраст нашего подзащитного и отсутствие злостных нарушении", - написал адвокат в Facebook .

Напомним, Ислам Абишев был признан виновным за покушение на получение взятки в сумме свыше 60 млн тенге, путем вымогательства за заключение договора по реконструкции Соколовского водопровода в СКО. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Вместе с Абишевым на скамье подсудимых оказался вице-президент Международного общественного объединения "Всемирная федерация "Казак Куресі" Серик Тукиев. Он был признан виновным за пособничество в получении взятки в сумме 10 млн тенге в пользу Абишева. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

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