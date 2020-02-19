Экс-председатель Комитета по водным ресурсам приговорен к пяти годам лишения свободы

Абишев признан виновным за покушение на получение взятки в сумме свыше 60 000 000 тенге, путем вымогательства у гражданина Ш. за заключение договора по реконструкции Соколовского водопровода (часть 3 статья 24, часть 4 статьи 366 УК). Тукиев признан виновным за пособничество в получении взятки в сумме 10 000 000 тенге в пользу Абишева (часть 5 статьи 28, пункты 1,3 части 3 статьи 366 УК). Абишев осужден к 5, Тукиев к 4 годам лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана.

Подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Суд при назначении наказания принял во внимание в качестве смягчающих обстоятельств возмещение ущерба, наличие у обоих малолетних детей, положительные характеристики и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в суде.

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