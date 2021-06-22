Могила трех воинов-сарматов найдена в Атырауской области

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АТЫРАУ. 21 ИЮНЯ - Экспедиция Атырауского университета имени Х. Досмухамедова при раскопках на участке Каракудук Мукурского сельского округа обнаружила могилу трех воинов-сарматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из курганов мы обнаружили останки трех человек с оружием: копья, ножи на поясе, коробка со стрелами и точилка. Курган не разграблен, всё сохранилось", - говорит руководитель экспедиции, директор научно-исследовательского института истории, археологии и этнологии Прикаспия при АГУ Сайфулла Сапанов.

По его словам, обнаружение в одном кургане сразу трех воинов-сарматов - очень редкий случай в археологии.

Возможно, они погибли в бою и их похоронили вместе. Возможно, один из воинов - женщина. Пока это только предположения, более точные сведения будут получены после антропологического исследования костей", - добавил специалист.

Экспедиция уже приступила ко второму этапу раскопок в 18 километрах от села Мукур, сообщает портал "АкЖайык".

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