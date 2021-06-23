Токаев о Великой Отечественной войне: Наша задача - не допустить повторения подобной трагедии

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил казахстанцам о годовщине начала Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача - не допустить повторения подобной трагедии", - написал президент в Твиттере.

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