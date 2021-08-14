В столичном аэропорту завершили ремонт взлётно-посадочной полосы

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В столичном аэропорту завершён ремонт взлётно-посадочной полосы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев завершен плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования. Ремонт проходил с 21 июля по 12 августа. В настоящее время расписание вылетов и прилетов возобновлено. С 13 августа аэропорт перешел в прежний режим работы - 24 часа в сутки", - сообщили в пресс-службе аэропорта.





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