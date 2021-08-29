Ученые предсказали глобальное отключение интернета из-за солнечных вспышек

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АЛМАТЫ. 28 АВГУСТА - Мощные солнечные вспышки способны спровоцировать отключения интернета по всему миру. Такое предсказание сделала в своем докладе на конференции SIGCOMM 2021 исследовательница из США Сангита Абду Джиоти, сообщает Lenta.ru .

Солнечные вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами - одни из самых мощных транзиентных явлений в Солнечной системе. Однако мощные солнечные вспышки наблюдаются достаточно редко — все из трех известных произошли до эпохи интернета. Однако после трех десятилетий низкой солнечной активности вероятность, что такое событие произойдет, есть.

Поэтому доцент Калифорнийского университета в Ирвайне Сангита Абду Джиоти решила оценить их угрозу. По оценкам исследовательницы, наибольшую угрозу солнечные вспышки представляют для подводных интернет-магистралей, соединяющих целые страны. Несмотря на то что оптоволокно не подвержено влиянию геомагнитно-индуцированных токов вспышек, для них уязвима электроника расположенных каждые 50-100 километров повторителей. При этом для разных кабелей риск будет различаться.





В частности, по мнению исследовательницы, Юго-Восточная Азия пострадает меньше: интернет-магистрали там короче, и больший урон солнечная вспышка нанесет в высоких широтах. Наибольшему же риску подвержены длинные кабели, соединяющие США и Европу. Для местной и региональной интернет-инфраструктуры угроза же минимальна, так как кабели там заземлены достаточно часто.

Даже мощная солнечная вспышка не приведет к полному отключению интернета, признает Джиоти, однако она способна серьезно его дестабилизировать. Кроме того, такое явление выведет из строя все оборудования на земной орбите, что лишит человечество спутникового интернета и систем глобального позиционирования.

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