В Нур-Султане частично перекроют участок улицы Пушкина

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции столицы в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Пушкина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 1 по 8 сентября будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Пушкина от проспекта аль-Фараби до улицы №69, сообщает официальный сайт городского акимата.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах столицы.

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