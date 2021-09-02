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В Нур-Султане частично перекроют участок улицы Пушкина

01.09.2021 5185
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции столицы в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Пушкина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 1 по 8 сентября будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Пушкина от проспекта аль-Фараби до улицы №69, сообщает официальный сайт городского акимата.
 
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах столицы.
 

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