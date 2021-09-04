В Нур-Султане полностью перекроют участок улицы Гоголя

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения планирует начать работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Гоголя, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с проведением ремонтных работ по улице Гоголя 5 сентября с 08.00 до 6 сентября 06.00 будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от улицы Игiлiк до улицы Жанажол, сообщает официальный сайт городского акимата.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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