В Нур-Султане полностью перекроют участок улицы Гоголя

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В связи с проведением ремонтных работ по улице Гоголя 5 сентября с 08.00 до 6 сентября 06.00 будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от улицы Игiлiк до улицы Жанажол, сообщает официальный сайт городского акимата.
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
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