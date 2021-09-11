Социальный коворкинг-центр для НПО открыли в Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с председателем Городского общественного совета Рахманом Алшановым приняли участие в открытии социального коворкинг-центра после завершения работ по его реконструкции и расширению. Здесь работает Общественный фонд "Информационно-ресурсный центр", который функционирует в рамках Гражданского центра города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная цель коворкинг-центра - объединить на своей площадке и дать необходимую поддержку участникам некоммерческих организаций, волонтерам и молодым сообществам, реализующим собственные проекты или только намеревающиеся воплотить свои идеи в жизнь. На базе фонда проводятся обучающие семинары и тренинги формата", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

В ведомстве отметили, что развитие гражданских институтов - это важный элемент организации общественного контроля и обеспечения прозрачности деятельности исполнительных органов. Председатель Общественного совета отметил, что деятельность НПО, активистов оказывает положительное влияние на процветание города.

Глава государства в послании народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" отметил, что развитие гражданской культуры является важным фактором дальнейшей модернизации местного самоуправления. В этой связи необходимо развивать традиции диалога и гражданского участия", - добавили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства