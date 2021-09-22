Сулейменов: Другого названия у города кроме как Алма-Ата быть не может

Фото: из открытых источников

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский писатель, поэт, ученый и общественный деятель Олжас Сулейменов в интервью газете "Вечерний Алматы" рассказал о происхождении имени города Алма-Аты и почему ему не нравится нынешнее название города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Олжаса Сулейменова, Алма-Ата - это чисто казахское название.

Отец яблок, яблоко - дед - это самое старое яблоко в мире. Наконец, наши ученые доказали это. Яблоко Сиверса оказалось древнейшим на Земле. Больше нет таких дичек на планете, поэтому название Алма-Ата идеально подходит. Большое старое яблоко, яблоко-предок, яблоко-отец. Этим самым мы заявляем всему миру, что Алма-Ата - единственная родина этого библейского плода… другого, кроме как Алма-Ата, названия просто не может быть", - пояснил писатель.

Он пояснил, почему ему не нравится нынешнее название города.

Во-первых, этот суффикс прилагательного "ты" - китайский, - "лы" общетюркский. Алмалы называли - яблоневое, яблочное место, где растет этот плод. Так его обозначали местные жители. А "ты" - суффикс, принесенный джунгарами, калмыками из Китая. Вот, например, у нас есть станция Моиынты, а должно быть Моиынлы… Единственный крупный населенный пункт с таким названием - это Караганды. Караган, я специально этим занимался, растение, которое очень любят лошади. Поэтому место, где росла эта трава, назвали Караганды. Но даже на казахском Караганды говорят не часто, общепринятым стало Караганда. Потому что звук "ы" в конце любого названия несколько занижает тонус самого названия. Поэтому звука "ы" в большинстве современных мировых языков нет. Это такой необычный небно-гортанный полугласный звук. Обычно отсталые в языковом плане народы пользуются словами, наполненными и содержащими труднопроизносимый звук "ы". Об этом сказано в одном из учебников языкознания - "звук "ы" наиболее часто употребляется только в отсталых языках". Это я запомнил лет в двадцать пять", - рассказал Сулейменов.

Он привел пример города, в котором содержится "ы" - Бакы (Баку).

Это по-азербайджански, но на всех других языках - это прекрасный Баку. Независимый народ так выбрал и не настаивает, что азербайджанское произношение должно быть общим и мировым. Сейчас сторонники названия "Алматы" настаивают на том, чтобы мы пошли путем, от которого отказались бакинцы. Они понимали, что этим труднопроизносимым названием они унижают имидж своей республики и своего города. Баку - отличное произношение, очень звучное и всеми легко произносится. А Бакы не каждый азербайджанец произнесет, так же, как и Алматы. Я постоянно повторяю, я не алматынец, я алматинец. "Алматы" можно назвать аул, но двухмиллионный город требует очень звучного имени - универсального, общечеловеческого названия, красиво звучащего для человеческого восприятия, наполненного четырьмя открытыми гласными. Ни в одном названии городов Средней Азии нет четырех общемировых открытых гласных. Ашхабад, Самарканд - это звучит очень красиво. Но Алма-Ата еще более благозвучно. Спорить бессмысленно", - заявил общественный деятель.

Сулейменов подчеркнул, что города иногда переименовывают быстро, без обсуждения с народом.

А мы сегодня хотим попробовать согласовывать это прежде всего с казахстанцами, алматинцами, с большинством. Если президент слушает народ - а он должен быть слышащим - тогда он услышит и, если надо подписать указ, подпишет. Мое мнение: к столетнему юбилею названия нашего города Алма-Ата нужно вернуться ему. Мы в 1991 году начали отменять все новые названия и возвращались к старым. Давайте и в этом случае вернемся к старому Алма-Ата, которая возникла ровно сто лет назад", - предложил он.





Ранее Олжас Сулейменов заявил, что выступает за возвращение некоторым названиям улиц, площадей их прежних названий, в том числе и за возврат городу Алматы его прежнего имени - Алма-Ата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства