Сулейменов: Название Алма-Ата больше подходит нашему городу

АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - Писатель, инициатор создания и лидер движения "Невада-Семипалатинск" Олжас Сулейменов в интервью газете "Вечерний Алматы" предложил вернуть городу Алматы его прежнее название - Алма-Ата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Олжас Сулейменов выступает за то, чтобы "некоторые названия улиц и площадей не только в южной столице были возвращены на свои привычные места, а вместе с ними и имя Алма-Ата". По его мнению "оно более подходит нашему городу и звучанием, и смыслом".

В Центральной Азии в ХХ веке было всего три столичных города с открытыми, радостно произносимыми вокальными именами - Самарканд, Ашхабад и Алма-Ата. Символы гостеприимства и нарастающего туризма. А потом вдруг самое полнозвучное из них лишилось двух открытых гласных, и ударным в нем стал закрытый, заднеязычный (небно-гортанный) полугласный звук, непроизносимый в большинстве развитых языков мира. От этого всего потеряли не только мы, но и весь регион. Я это утверждаю как алматинец, а не алматынец! Давайте вернем наше настоящее имя!", - предложил писатель.

Он рассказал, что начиная с 1992 года в стране происходило системное переименование улиц, поселков и некоторых городов.

Сочинением новых названий занимались не ученые, а простые работники акиматов, которых поджимали сроки. Надо было избавиться от имен деятелей компартии и политических терминов советского времени. Заменить их именами из этнической истории, а научное знание прошлого не уходило глубже XVIII века - эпохи джунгарского нашествия. Это знание и отразилось в географии наших городов", - поделился Сулейменов.

Он напомнил, что сначала появились проспекты и улицы с именами известных батыров.

Когда список был исчерпан, в ход пошли имена деятелей, писателей и поэтов XIX-XX веков. Имена многих наших современников закрепились в названиях улиц, демонстрируя порой не совсем корректное соотношения величин. По-моему, нельзя было отказываться от улицы имени Луи Пастера, одного из спасителей миллиардов людей. Не надо было отказываться от улицы Космонавтов. Утверждавшему это акиму не вспомнилось, что человек впервые поднялся в космос с казахской земли, с космодрома Байконур, что у нас появятся свои космонавты. А улица Интернациональная, мы ведь не отказываемся от этого термина и понятия. Мы самая интернацио-нальная республика в СНГ - и на словах, и пока на деле", - добавил поэт.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства