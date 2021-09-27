В Нур-Султане и Алматы проходят марафоны

НУР-СУЛТАН. 26 СЕНТЯБРЯ - В двух мегаполисах Казахстана утром в воскресенье стартовали марафоны Astana Marathon-2021 и Алматы марафон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане забег начался возле территории EXPO. Улицы, по которым будет пролегать маршрут забега, полностью либо частично перекроют с 07.00 до 14.00. Забег проводится на двух дистанциях: на 10 и 42,2 километра.

Забег на 10 километров пройдет по маршруту: Рыскулова - Кабанбай батыра - Орынбор - Мангилик Ел - Рыскулова.

Забег на 42,2 километра пройдет по маршруту: Рыскулова - Кабанбай батыра - Орынбор - Мангилик Ел - Калдаякова - Панфилова - Тауелсіздік - Нажимеденова - Нурмагамбетова - Байтурсынова - Кошкарбаева - Жумабаева - Момышулы - Абылай хана - Хаджимукана - Жумабаева - Кошкарбаева - Кунаева - Казак радиосы - Достык - Мангилик Ел - Рыскулова.

Кроме того, в это время временно в Нур-Султане изменятся схемы движения 59 маршрутов: №№ 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 51, 52, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 80, 302, 303, 304, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321. Также будет приостановлено движение 7 маршрутов: №№ 15, 15А, 18, 32, 47, 50, 323.

В Алматы старт и финиш марафона пройдут на площади Республики по улице Сатпаева. Стартовый городок открылся в 06.00.

В 07.30 стартовал забег на 42,2 километра, в 07.40 - 21,1 километра, в 07.55 - 10 километров, в 08.10 - скандинавская ходьба, 10 километров.

С 09.00 25 сентября до 18.00 26 сентября будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться. Старт и финиш марафона будут на площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 06.00 25 сентября до 18.00 26 сентября.

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