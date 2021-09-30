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В гимназии Караганды ребенок описался на уроке из-за того, что учитель не разрешила ему выйти в туалет

29.09.2021, 10:22 27460
КАРАГАНДА. 29 СЕНТЯБРЯ - В Караганде второклассник описался на уроке из-за того, что учитель не разрешила ему выйти в туалет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел 27 сентября в карагандинской гимназии №1.
 

Во время урока казахского языка ученик второго класса сильно захотел в туалет, о чём неоднократно сообщал учительнице, однако по каким-то причинам она его не отпустила. В результате мальчик не выдержал и описался прямо в классе. Маме ученика, Ирине Мысочкиной, сообщили о произошедшем сразу, однако, по её словам, утаив некоторые подробности", - пишет портал EKaraganda

 
Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования. 
 

Считаем произошедшее вопиющим случаем отсутствия гуманного отношения к детям и несоблюдения педагогической этики. В гимназии проводится служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности", - отметили в департаменте образования.

 
По словам мамы мальчика Ирины Мысочкиной, ее сын получил очень серьёзный психологический удар.
 

Мой ребёнок на перемене попил какао и пришёл на урок, не сходив в уборную. В течение урока он сильно захотел в туалет. Он просился несколько раз. Как он мне рассказывал, что последний раз он просил "пожалуйста, пожалуйста", но учитель в туалет его не отпустила, и он описался. Я так понимаю, она даже не сразу это заметила. Потом его вывели вместе со всем классом, в кабинете помыли полы. После мне позвонила классный руководитель, но не сообщила о том, что был такой инцидент, а просто сообщила, что он описался. Я сразу не поняла, в чём дело, подумала, может, "не добежал" до туалета, мало ли что. Пока я с работы доехала до дома, взяла сухие вещи и приехала в школу, он всё время сидел в классе со всеми остальными, то есть он сидел на уроке в мокрых вещах", - рассказала Ирина. 

 
Она отметила, что о том, что произошло на самом деле, ребенок сообщил уже дома. При этом ни классный руководитель, ни учитель по казахскому языку в этот вечер ей не позвонили, чтобы объясниться.
 

Уже дома сын мне рассказал, почему такое произошло. То есть учителя просто решили опустить эту подробность. Звонки от учительницы казахского языка начались только после того, как я позвонила классному руководителю и сказала, что буду писать заявления во все инстанции. На данный момент мной составлено заявление, я отправила его в соцзащиту. Они связались с управлением образования. Сегодня в школе была организована внутришкольная комиссия. Завтра будут что-то решать с этим учителем. Но я настроена очень серьёзно. К тому же это не первый случай в нашей школе, и вообще в последнее время многие родители не довольны тем, что происходит", - рассказала Ирина Мысочкина.

 

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