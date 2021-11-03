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В Нур-Султане работающую молодежь планируют обеспечить недорогим арендным жильем

02.11.2021, 18:55 126253
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В Нур-Султане 4 ноября начнется прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи" в столице стартует с 09.00 4 ноября текущего года на портале qatysu.zhilfond.kz и завершится 11 ноября, в 23.59. Арендное жилье предоставляется сроком на 5 лет без права выкупа и продления. Ежемесячная арендная плата составляет 5000-15 000 тенге", - сообщает официальный сайт городского акимата.

 
После подачи заявки, по мере ее рассмотрения, на номер телефона заявителя, который был указан, будет отправлено SMS-уведомление с текущим статусом заявки. Статус может быть одним из трех:
 
- Принято в работу (соответствуете условиям программы, полный перечень документов);
 
- Необходима корректировка (вы приложили неполный пакет документов, документы плохого качества и т.д. и нужно в день корректировки доложить документы);
 
- Отказано (не соответствуете условиям программы).
 
Со статусом заявки заявитель может ознакомиться в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz после того, как получит SMS-уведомление на телефон.
 
По всем вопросам касательно программы для работающей молодежи следует обращаться в Call-центр 109 (с мобильного бесплатно) или по номеру 8-700-725-17-32.
 
Условия участия в программе:
 
- гражданин РК, не достигший 29 лет;
 
- законченное среднее/средне-специальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство;
 
- постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в Нур-Султане;
 
- отсутствие жилья на праве собственности по РК у заявителя и всех членов семьи, а также арендного с правом выкупа в течение 2 лет;
 
- подтверждение платежеспособности (ежемесячный доход минимум 116 680 тенге/40 МРП за последние 6 месяцев).
 

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В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

03.11.2021, 14:04 26299
КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
 

Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

 
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
 

Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.

 
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
 
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
 

В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.



 

Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан

03.11.2021, 14:02 23923
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха. 
 
По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
 

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

Суд отклонил иск банка к супруге алматинского стрелка

03.11.2021, 13:10 29620
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Бостандыкский районный суд Алматы не удовлетворил иск банка к жене Игоря Дужнова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением Бостандыкского районного суда от 3 ноября 2021 года в удовлетворении иска банка к Демирчян о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком было отказано", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда. 

 
В пресс-службе пояснили, что ранее банк был признан победителем на торгах по реализации залогового имущества Анаид Демирчян (супруги Игоря Дужнова). Ей принадлежало нежилое помещение с земельным участком. 
 

Право собственности банка за указанным объектом недвижимости зарегистрировано в органе регистрации недвижимости от 30 апреля 2021 года. При рассмотрении дела судом установлено, что вышеуказанное недвижимое имущество на основании договоров аренды арендуют четыре физических лица. Исковые требования предъявлены банком к Демирчян, хотя она на момент разрешения иска, фактически и юридически владельцем спорного имущества не является. Более того, банком суду не представлены доказательства, что Демирчян препятствует банку как собственнику пользоваться указанным нежилым помещением", - рассказали в суде

 
Также по информации суда, нежилое помещение передано Демирчян в аренду третьим лицам. Они фактически и занимают данные помещения.
 

При этом договоры аренды не оспорены банком. Хотя они были заключены с бывшим собственником до регистрации права собственности указанного имущества банком от 30 апреля 2021 года, то есть на законных основаниях", - отметили в пресс-службе.

 
С учетом этого при вынесении решения суд пришел к выводу, что истцом был избран неправильный способ защиты своих прав. В удовлетворении иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - добавили в суде.
 
 
Как сообщалось ранее, 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии. 
 
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. Также в этот день специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать подозреваемого в убийстве пяти человек во время стрельбы в микрорайоне Акбулак сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с 20 сентября.
 

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