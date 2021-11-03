В Нур-Султане работающую молодежь планируют обеспечить недорогим арендным жильем

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В Нур-Султане 4 ноября начнется прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прием документов по программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи" в столице стартует с 09.00 4 ноября текущего года на портале qatysu.zhilfond.kz и завершится 11 ноября, в 23.59. Арендное жилье предоставляется сроком на 5 лет без права выкупа и продления. Ежемесячная арендная плата составляет 5000-15 000 тенге", - сообщает официальный сайт городского акимата.

После подачи заявки, по мере ее рассмотрения, на номер телефона заявителя, который был указан, будет отправлено SMS-уведомление с текущим статусом заявки. Статус может быть одним из трех:

- Принято в работу (соответствуете условиям программы, полный перечень документов);

- Необходима корректировка (вы приложили неполный пакет документов, документы плохого качества и т.д. и нужно в день корректировки доложить документы);

- Отказано (не соответствуете условиям программы).

Со статусом заявки заявитель может ознакомиться в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz после того, как получит SMS-уведомление на телефон.

По всем вопросам касательно программы для работающей молодежи следует обращаться в Call-центр 109 (с мобильного бесплатно) или по номеру 8-700-725-17-32.

Условия участия в программе:

- гражданин РК, не достигший 29 лет;

- законченное среднее/средне-специальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство;

- постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в Нур-Султане;

- отсутствие жилья на праве собственности по РК у заявителя и всех членов семьи, а также арендного с правом выкупа в течение 2 лет;

- подтверждение платежеспособности (ежемесячный доход минимум 116 680 тенге/40 МРП за последние 6 месяцев).