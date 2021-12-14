В Алматы прошел закрытый предпоказ премьерной оперы "Аида"

Опера "Аида" по праву считается одной из самых известных и популярных постановок у ценителей мирового оперного искусства. Это психологическая музыкальная драма, рассказывающая о великой силе любви. В КазНТОБ имени Абая эта постановка не шла пять лет, и сейчас творческая команда в лице режиссера-постановщика Ляйлим Имангазиной и художника-постановщика Вячеслава Окунева вновь создают на сцене мир египетских фараонов и воинов времен двух тысяч лет до нашей эры.
О постановке сегодня рассказали Ляйлим Имангазина, Вячеслав Окунев, и.о. директора КазНТОБ имени Абая Таир Каратаев, художник-видеограф Виктория Злотникова и приглашенный солист Ахмет Агади.
Египетская мифология в последнее время дополнилась огромным количеством конспирологических теорий. Высочайшие достижения древней цивилизации объяснялись внеземным, инопланетным происхождением. Нам показалось интересным при работе над спектаклем использовать стилистику стыка двух цивилизаций - Древнего Египта и фантастического мира. Мы придумывали такой пазл из осколков древних артефактов и дизайна техногенного мира… Как у нас получилось - судить зрителю", - рассказал художник-постановщик Вячеслав Окунев.
Мир боится времени, а время боится пирамид. "Аида" - опера, написанная на века, для всех времен и народов. История любви, герои которой стоят перед выбором между чувствами и долгом, окутана тайнами и загадками Древнего Египта. Великая музыка Верди манит вверх к звездам, в бесконечность космического пространства", - сказала в свою очередь Ляйлим Имангазина.
Бессмертное творение Джузеппе Верди украшает репертуар всех ведущих оперных театров мира. Египетский военачальник Радамес, пленная эфиопская принцесса Аида и дочь фараона Амнерис должны сделать невозможный выбор: любовь или свобода, любовь или месть, и конечный выбор - любовь или жизнь. Главной особенностью оперы "Аида" является подлинный сюжет истории, взятый из древнего папируса, найденного во время раскопок в одной из гробниц. Как и много веков назад, темы любви, страсти, ревности и предательства остаются актуальными и в наши дни.
Как обещают авторы постановки, созданные для пьесы футуристические декорации, костюмы героев и видеографика погрузят зрителя в сюрреалистичный мир. А ведущие солисты оперной труппы создадут аллюзию Древнего Египта.
Дирижером-постановщиком "Аиды" выступит главный дирижер КазНТОБ им. Абая Ерболат Ахмедьяров. Главные партии в опере исполнит ведущий состав оперной труппы, Заслуженные деятели РК Джамиля Баспакова, Гульзат Даурбаева, Дина Хамзина, Талгат Кузембаев. Приглашенным солистом в партии Радамеса выступит Ахмет Агади Заслуженный артист РФ, Народный артист Республики Татарстан и Лауреат Государственной премии Республики Татарстан.