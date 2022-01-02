Гибель людей из-за травли насекомых: муж погибшей просит взыскать с виновницы 20 млн тенге

АКТАУ. 1 ЯНВАРЯ - Житель Актау, у которого после травли насекомых соседями умерли жена и дочь, остался не удовлетворён вердиктом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что жительница 2 микрорайона проводила в своей квартире дезинсекцию препаратом "Квикфос". Она проигнорировала требования безопасности и не предупредила об этом соседей, сообщает " Лада ".

В результате проживающие в соседней квартире женщина и девочка скончались от отравления. Девочка умерла дома, её мать позже в реанимации.

Приговором суда первой инстанции женщину признали виновной и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. В качестве морального ущерба с неё было взыскано три миллиона тенге.

Однако муж погибшей подал апелляционную жалобу, где просил взыскать моральный ущерб в размере 20 миллионов тенге. Он уточнил, что никаких выплат от подсудимой он до сих пор не получил.

На прошлой неделе апелляционная коллегия рассмотрела его жалобу. В связи с тем, что в судебном заседании не установлены новые обстоятельства, послужившие основанием для изменения решения суда, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда - без изменения.