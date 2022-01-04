В нацпарке "Алтын-Эмель" засняли снежного барса

НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 января на северо-западе Актюбинской области ожидается туман, низовая метель. Ветер южный, днем на западе области порывы 18 метров в секунду.

4 января на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части, днем на востоке области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 4 января ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 4 января в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 4 января временами ожидается туман.

4 января на юге и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на юге области 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днём на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

4 января на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

4 января на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. На севере, ночью на западе, днем на востоке области ожидается гололед.

4 января на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, в центре и на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

4 января на западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

4 января на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

4 января на севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью и утром в центре области гололед.

Ночью 4 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.