Наши ученые имеют успешный опыт в применении ЭКО для увеличения популяции таких редких животных, как архары и сайгаки. Мы надеемся, что этот опыт сработает и для снежных барсов. Благодаря сотрудничеству с международными организациями, такими как ПРООН, ЮНЕП и WWF, мы сможем реализовать этот очень важный для сохранения нашего биоразнообразия проект", - сообщил в интервью службе новостей ООН директор Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков
Казахстанские ученые намерены с помощью ЭКО увеличить популяцию снежных барсов
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В каких городах Казахстана зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2020 год. Согласно документу, в 10 городах республики в 2020 году отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным наблюдений РГП "Казгидромет" за 2020 год, к высокому уровню загрязнения (ИЗА - 7-13) относятся: города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.
К повышенному уровню загрязнения (ИЗА - 5-6) относятся: города Риддер, Семей, Сарань, Талдыкорган, поселок Глубокое.
Низким уровнем загрязнения (ИЗА - 0-4) характеризуются: города Актау, Туркестан, Тараз, Петропавловск, Уральск, Павлодар, Кокшетау, Степногорск, Атбасар, СКФМ "Боровое", Щучинско-Боровская курортная зона, Костанай, Рудный, Жанаозен, Аксай, Кызылорда, Кульсары, Каратау, Экибастуз, Алтай, Аксу, Шу, Жанатас, Кентау и поселки Акай, Кордай, Торетам, Карабалык, Бейнеу, Январцево.
Отмечается, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями, как диоксид серы, сероводород, взвешенные вещества, обусловлен: 1) загруженностью автодорог городским транспортом, многокомпонентностью выхлопов бензинового и дизельного топлива автотранспорта; 2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий, результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха; 3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов.
Как пояснили в ведомстве, высокое загрязнение (ВЗ) означает содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) - содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 20-29 раз при 19 сохранении этого уровня более 2 суток; в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более; в 50 и более раз при разовом обнаружении.
По данным РГП "Казгидромет", в 2020 году были зафиксированы 337 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 2 - экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в Нур-Султане - 1 случай ВЗ; в Актобе - 26 случаев ВЗ; в Атырау - 161 случай ВЗ и 2 случая ЭВЗ (по данным постов компании NCOC), в Усть-Каменогорске - 7 случаев ВЗ, в Караганде - 65 случаев ВЗ, в Балхаше - 9 случаев ВЗ, в Жезказгане - 3 случая ВЗ; в Темиртау - 7 случаев ВЗ; в Актау - 58 случаев ВЗ.
В 2018-2020 годы наибольшее количество случаев ВЗ зарегистрировано в городах Атырау, Караганде и Актау. В 2020 году количество случаев ВЗ в Атырау снизилось до 161, в Актау, Актобе и Караганде количество случаев ВЗ увеличилось по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в городе Атырау были зарегистрированы 2 случая ЭВЗ.
"Значительная часть населения Казахстана проживает в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основными из которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2020 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 2441 тыс. тонн и их уровень по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,7%. Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (723 тыс. тонн), Карагандинской (627,7 тыс. тонн), Атырауской (154 тыс. тонн), Актюбинской (135,1 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (127,2 тыс. тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах", - говорится в докладе.
По данным Минэкологии, основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух РК, являются твердые вещества (пыль и зола), диоксид серы, окислы азота (в пересчете на NO2 ), окислы углерода, ЛОС, аммиак, сероводород.
По данным Бюро национальной статистики РК, в 2020 году в воздушный бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества, как свинец и его соединения в количестве 369,6 тонн, марганец и его соединения - 91,9 тонн, оксид меди - 424,9 тонн, кислота серная - 364 тонн, мышьяк - 27,3 тонн, хлор - 56,1 тонн, ртуть - 189 килограммов. Фактический выброс данных веществ не превышал объема установленных предельно допустимых выбросов (ПДВ).
По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на контроле службы в 2020 году находились 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух. В ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга состояния атмосферного воздуха за 2020 год установлено, что по сравнению с 2019 годом произошел рост на 0,8% числа объектов, имеющих установленные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ). Так, из 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферу, в 1657 или 96,6% (4 квартал 2019 года - 95,8%) объектах установлены СЗЗ нормативных размеров.
По данным территориальных департаментов Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, в 4-м квартале 2020 года обнаружены 103 ингредиента, содержащиеся в выбросах стационарных и передвижных источников загрязнения, в том числе I-II классов опасности - 37 (4 квартал 2019 года - 103/37). Основными загрязнителями атмосферного воздуха населенных мест являются: пыль, диоксид серы, сернистый ангидрид, свинец, формальдегид, окись углерода, фосфорный ангидрид, фтор, водород, аммиак, окислы азота, стирол, сажа, фенол, сероводород, озон, бензин, дизельное топливо, серная кислота, толуол, ксилол, ацетон, фосфин и углеводороды С1-С19. Наибольшее количество ингредиентов содержится в выбросах промышленных предприятий, расположенных на территории таких промышленно развитых регионов республики, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Жамбылская области, в городах Алматы и Нур-Султане и в выбросах автомобильного транспорта.
Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 2020 году на 0,37% ухудшились санитарно-химические показатели атмосферного воздуха. Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом в 4-м квартале ухудшились показатели качества воздуха в Акмолинской области - с 3,23% до 4,14%, Алматинской - с 0,92% до 2,08%, Западно-Казахстанской - с 0,51% до 1,02% и Нур-Султане - с 4,94% до 6,67%.
Улучшилось состояние воздушной среды населенных мест Актюбинской области - с 1,08% до 0,36%, Атырауской - с 0,61% до 0,1%, Жамбылской - с 2,03% до 0,63%, Карагандинской - с 5,0% до 2,65%, Костанайской - с 3,37% до 0,58%, Северо-Казахстанской - с 0,60% до 0,29%, Туркестанской - с 1,86% до 1,31%, Алматы - с 25,65% до 12,35%, Шымкента - с 3,41% до 0,85%.
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В акимате Алматы прокомментировали вырубку деревьев на Бутаковке
Через социальные сети поступила информация о вырубке деревьев на Бутаковке. Управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гражданином Долматовым С.С. проводилась планировка участка и вырублено 5 деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере. Вместе с тем, по информации РГУ Иле-Алатауский ГНПП, в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений. Вместе с тем, по информации РГУ Иле- Алатауский ГНПП, в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений, зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами. Там действует Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде", - говорится в сообщении.
В нашем красивом, но многострадальном Иле-Алатауском национальном парке снова хотят что-то вырубать и строить. Вчера мне прислали письмо неравнодушных людей против среза части горы и стройки дороги в стороне Бутаковки. Деревья, чьи корни укрепляли склон, там уже вырубили. Сейчас срезают сам склон, это нарушит естественный ландшафт. Что приведёт к сходу оползней, и в худшем случае - к селю. Гора просто начнёт обваливаться. Отдельный и главный вопрос - каким образом земли национального парка (это особо охраняемая природная территория) попали к физическим лицам? Кто ее предоставил (продал?). Это большой вопрос к акимату", - пишет в Instagram экоактивист Глеб Пономарев.
Зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами
Работа шла по замечаниям депутатов в табличной форме в быстром темпе. 19 ноября 2021 мы обратились с письмом к президенту, где указали, что законопроект стал пестрить словом "умерщвление" (употребляется 20 раз по тексту небольшого закона) и перестаёт быть гуманным по отношению к безнадзорным животным", - написали волонтеры на странице Ассоциации по защите животных РК в Instagram.
Определение бродячих животных лишилось ссылки на гражданский кодекс, и сейчас читается как "животные, не имеющие владельца", при этом правовой режим (как и когда это определяется) не прописан", - отмечают волонтеры.
Определение жестокого обращения теперь содержит умысел... Это значит, что каждый живодер будет доказывать, что он неумышленно причинил вред животному: например, морил голодом, но смерти не желал", - считают активисты.
В Алматы люди живут на краю гигантского карьера, заваленного мусором
Их вокруг Алматы, оказывается, немало. Побывала ная самом ближайшем Акжарском, он в километре от акимата Наурызбайского района. Лет 40 там добывают щебенку, представляете, какие вырыты кратеры", - написала Шиманская в Facebook.
Пыль идет страшная с карьера, вонь, машина за машиной приезжает с мусором все дни. Надо что- то делать с мусором городским, почему мы должны с ним соседствовать? Детей страшно выпускать, боимся, что провалятся", - возмущалась жительница улицы Карьерная Акбала Абдукаримова.
Сильнейший дождь, снег вполне может свалить их дома в вонючую пропасть. Тут недавно уже провалился КамАЗ, благо водитель остался жив. Ходить там страшно, кружится голова, а люди так живут", - пишет Шиманская.
Через 5-10 лет мы полностью должны заполнить его мусором и закрыть. Бытовой мусор сюда не привозят, но переработки нет, мы не можем следить за каждым мешком, все закапываем", - приводит журналист слова юриста.
Это уже вопрос к экологам, хотя мне вообще непонятно, как допустили, что люди живут на краю карьеров. Не думаю, что на месте закопанных сотен тонн мусора можно вырастить парк, сквер, земля тут и без того не чернозем, а с такой начинкой станет как на Марсе", - заключила журналист.
В Костанайской области произошла массовая гибель рыбы
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В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города
Это резерв, запас питьевой воды города Караганды, стратегически важный объект, и его практически загрязняют", - сказал он.
В этот период используется печное отопление, есть несколько предприятий, которые работают на данных участках, а также неблагоприятные метеоусловия. Хотелось отметить, что в этом районе очень интенсивное движение транспорта", - говорит замглавы департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.
На берегу водоема типичный черный снег, всем знакомый по Темиртау. Это говорит о том, что, безусловно, так не должно быть", - отметил директор по развитию Карагандинского областного экомузея Дмитрий Калмыков.
В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев
У нас есть информационная геосистема, созданная совместно с Министерством информации и общественного развития. Она работает по четырем направлениям. Первое - защита лесов от незаконной вырубки, второе - предотвращение лесных пожаров, третье - недопущение незаконного строительства в лесах, четвертое - развитие лесов, то есть увеличение количества деревьев", - сказал Ерлан Кутпанбаев.
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