Новый ареал обитания снежных барсов обнаружен в нацпарке "Алтын Эмель"

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АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Алматы варварски уничтожаются деревья на пересечении улиц Джандосова и Навои, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
По информации акимата Алматы, на место выехали специалисты вместе с экоактивистами. На территорию их не впустили. Съемка с дрона показала, что без разрешения вырублено порядка 300 деревьев. Материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру
Напомним, жители Алматы пожаловались
на вырубку 300 деревьев по улице Керей-Жанибек хандар. Вырубка затронула участок в 1,15 гектара. Из них 1 гектар выделен на строительство кемпинга и еще 0,15 - на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Полиция Алматы расследует
уголовное дело по факту незаконной вырубки.
В Казахстане ужесточат
наказание за экологические преступления. Соответствующие поправки в Уголовный и Процессуальный кодексы внесло Министерство экологии РК.
13 мая стало известно, что акимат Алматы не давал
разрешения на снос деревьев возле Научного центра акушерства и гинекологии.
Одним из самых громких случаев стала незаконная
вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 СЕНТЯБРЯ - В ходе брифинга заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев сообщил, кто виновен в загрязнении реки Калжыр, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Специальная комиссия провела визуальное обследование береговой линии водоема.
По фактам, освещенным в соцсетях, проведена следующая работа: 12 мая 2021 года отделом полиции совместно с прокурором Курчумского района в ходе рейдовых мероприятий незаконной добычи драгметаллов на участке Шандыбулак Акбулакского сельского округа пресечены действия ИП Хван по возведению на реке Калжыр дамб с изменением русла реки для добычи драгметаллов без разрешения", - рассказал Ержан Нурбаев.
Право проведения работ по добыче ресурсов было представлено ИП Бошаеву, Ишкенбаеву, Дюсенбаеву и Мадымарову.
Лицензии были выданы без разрешения на применение средств механизации. 4 июня 2021 года в акимат ВКО поступило представление прокуратуры Курчумского района об устранении нарушений законности. Согласно представлению, вышеуказанные недропользователи проводили работы с применением тяжелой техники: погрузчиков, экскаваторов, самосвалов, а также зафиксировано нарушение естественного рельефа водного объекта", - рассказал заместитель главы региона.
Он добавил, что позднее лицензии были отозваны. До 11 декабря 2021 года нарушители должны устранить все последствия рекультивации, однако эту работу никто не провел.
В июне районный суд Курчумского района привлек ИП Хван к административной ответственности за нарушение статьи 125 Водного кодекса РК. Ему выписан штраф в размере 131 тысячи тенге. Также суд постановил снести возведенную на реке дамбу.
В настоящее время комиссией проводятся все необходимые мероприятия для привлечения виновных лиц по всей строгости закона не только в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, но и с Уголовным кодексом", - сказал Нурбаев.
На сегодня комиссия определяет ущерб от проведенных работ и устанавливает сумму, необходимую для восстановления окружающей среды. После определения этой суммы будет рассматриваться вопрос уголовной ответственности предпринимателя.
Кроме этого, сейчас по новому законодательству мы внесем частное представление по проведению ремедиации. Предприниматель обязан разработать программу по доведению до базового состояния абсолютно всего: и грунтовых работ, и технических работ, и биологическую часть, и так далее. Он должен довести до базового состояния окружающую среду", - добавил председатель Комитета экологии регулирования и контроля Минэкологии Зулфухар Жолдасов.
Напомним, 22 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил
разобраться с загрязнением реки Калжыр.
В начале сентября цвет реки Калжыр напугал
сельчан Восточного Казахстана.
Фото: АСБК
УРАЛЬСК. 24 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская ассоциация сохранения биооразнообразия (АСБК) установила семь спутниковых ошейников на сайгаках в Западном Казахстане. Специалисты планируют пометить и сайгаков, обитающих на Устюрте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В АСБК сообщили, что в течение последующих двух недель их специалистами планируется провести мечение ошейниками сайгаков всех популяций (их в Казахстане три: уральская, бетпакдалинская и устюртская), пишет Lada.kz
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Термин "телеметрия" означает получение информации на расстоянии. Он образован от греческих корней "теле" - "удаленный" и "метрон" - "измерение". В работе по изучению сайгаков телеметрия представляет собой мечение животных ошейниками со спутниковыми передатчиками. Базируясь на данных телеметрии, наши специалисты создают еженедельные карты, используя информацию, передаваемую спутниковыми ошейниками. Эти данные являются очень важными для работы по мониторингу и охране вида. Постоянный обмен получаемой информацией с инспекторами природоохранных учреждений позволяет планировать маршруты для патрулирования огромных территорий, на которых обитают сайгаки, а также разрабатывать рекомендации по созданию переходов через железнодорожные пути, которые могут быть серьезной преградой при миграции животных", - сообщили в ассоциации.
Обычно отлов сайгаков, как говорят специалисты, проводится осенью, поскольку летом происходит окот сайгаков (начинается в мае), во время которого сайгаков (самок с новорожденными сайгачатами) беспокоить нельзя. Кроме этого, летом жаркая погода негативно влияет на жизнеспособность животных во время и после отлова.
Ошейник с передатчиком автоматически размыкается через два года. Весь процесс, начиная с момента отделения животного от стада и до окончания установки ошейника, не должен занимать более 4 минут, чтобы не подвергать сайгака излишнему стрессу", - сообщили в ассоциации.