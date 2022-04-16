В четном парке станции Нур-Султана будет временно закрыт переезд

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана, сообщают синоптики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием циклона на юге, юго-востоке РК с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. На остальную территорию РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".
По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере - туман.
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на севере и востоке области усиление ветра до 18-23 метров в секунду, днем в районе Жаланашколя порывы 28 метров в секунду.
На западе Западно-Казахстанской области - гроза, на севере, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере Актюбинской области - гроза, на северо-западе области - усиление ветра до 16 метров в секунду.
На западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гроза, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на западе, центре, юге Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем на севере Атырауской области, на юго-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на западе Кызылординской области - гроза.
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
В Алматы - переменная облачность, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.