Из-за обмеления Каспия жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой

Из-за снижения уровня в водозаборном канале (обмеления Каспийского моря) наблюдается увеличение поступления ила и тины, которые снижают производительность опреснительных установок, повышение температуры морской воды также существенно снижает их производительность", - приводит lada.kz сообщение ТОО "МАЭК-Казатомпром".
Ауктаусцы возмущены и утверждают, что подобные проблемы возникают регулярно.
У нас постоянно отключают то электричество, то воду. Несколько дней назад мы часами сидели без электричества, да еще и постоянные скачки напряжения и давления воды. А теперь сидим почти двое суток без питьевой воды! Это просто жуть какая-то! Приходится воду питьевую в магазинах покупать, чтобы от жажды не помереть, жарко же. Где находится программа президента по вступлению в топ-30 развитых стран? Мы, жители города Актау, ежемесячно оплачиваем комуслуги. Почему правительство не предоставляет нам качественные коммунальные услуги?" - заявили горожане.
Жители Актау жалуются на отсутствие питьевой воды и предполагают, что вместо жилых микрорайонов воду подают в отель Rixos. В ТОО "МАЭК-Казатомпром" опровергли эту информацию.
ТОО "МАЭК-Казатомпром" не осуществляет подачу питьевой воды на Rixos и другие туристические объекты", - сообщили в МАЭКе.
По данным ТОО "МАЭК-Казатомпром", на текущий момент предприятие отпускает на город и промзону 42-45 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это на 7-10 тысяч кубов меньше производственной мощности. В МАЭКе назвали две причины: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционных опреснительных установок (ДОУ).
Ранее сообщалось, что обмеление Урала усугубило проблему дефицита питьевой воды в Атырауской области.