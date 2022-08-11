Проводник поезда Петропавловск - Алматы перевозил в тамбуре овцу

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 августа на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду.

В Алматы временами ожидается гроза.

11 августа на севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

11 августа в северной половине Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

11 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ночью и утром на северо-западе, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 11 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 37 градусов.

11-12 августа в Атырауской области днем сохраняется сильная жара - 39 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 августа на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов. Ветер юго-восточный, на юге области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 11 августа ожидаются гроза, днем град.

11 августа днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

11 августа днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области гроза, на востоке, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

11 августа на юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза, ночью туман, днем град. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

11 августа на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.