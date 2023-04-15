14.04.2023, 10:17 76216
Алматинцев предостерегли от походов в горы из-за угрозы камнепадов
Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону риска
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы сохраняется угроза камнепадов, горожан предостерегают от походов в горы, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По информации ДЧС Алматы, 11 и 13 апреля текущего года на автодороге Медеу - Шымбулак в 300 метрах выше плотины "Медеу" произошли камнепады объемом 20 кубометров и 2 кубометра. Часть сошла на автомобильную дорогу.
В настоящее время автомобильные дороги Алматы - Космостанция и Алматы - Туюксу закрыты, выставлены блок-посты.
Отмечается, что в связи с погодными условиями в горной местности сохраняется риск падения камнепадов, самопроизвольных сходов снежных лавин.
По рекомендации ГУ "Казселезащита" выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону риска.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы и Казселезащита настоятельно рекомендуют населению города Алматы не выходить в горы, так как это опасно для жизни.
Заинтересованным организациям необходимо принять все меры по ограничению доступа населения в горную местность", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в горах Алматы период с 11 по 13 апреля сошло 10 самопроизвольных лавин.
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15.04.2023, 09:22 22316
Токаев поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных верующих со светлым Христовым Воскресением - Пасхой, сообщает Акорда.
Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних. Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества. Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства - многообразия этнических культур и религиозных традиций. Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью!" - подчеркнул в поздравлении глава государства.
Он пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях.
Напомним, пасхальные богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах Казахстана. В Астане праздничную службу возглавит управляющий делами Казахстанского митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий. Праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы совершит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
14.04.2023, 18:28 59861
В Алматы начнется поэтапное отключение отопления
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с 20 апреля начнется поэтапное отключение отопления, сообщили в акимате мегаполиса.
В связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температурой наружного воздуха +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон 2022-2023 годы с 20 апреля 2023 года", - информирует пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".
Отключение потребителей от теплоснабжения осуществляется в следующей очередности:
- административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;
- жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);
- социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).
В соответствии с правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу до начала следующего отопительного сезона", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане побит исторический рекорд по потреблению природного газа.
14.04.2023, 17:35 61841
Нотариусы Алматы обратились в Минюст
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа нотариусов города Алматы обратилась в Министерство юстиции Республики Казахстан в связи с пилотным проектом ведомства, который предусматривает удостоверения нотариусами доверенности в формате онлайн, передает корреспондент агентства.
Согласно статье 42, 43 закона РК "О нотариате", и пункта 6-13 "Правил совершения нотариальных действий нотариусами": нотариус, при совершении нотариального действия, устанавливает личность обратившегося лица, а также выясняет дееспособность граждан и проверяет правоспособность юридических лиц. Остается непонятным каким образом нотариус посредством видео-звонка сможет убедится в том, что обратившееся лицо дееспособно, адекватно, не находится в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого им документа, а также не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств? " - говорится в письме.
По информации нотариусов, "статья 44-1 закона РК "О нотариате" прямо предусматривает порядок совершения нотариусами нотариальных действий в электронной форме, согласно которому, лицо, обратившееся за совершением нотариального действия в электронном формате должно "в присутствии нотариуса" подписывать документ посредством ЭЦП или графического планшета, при этом нотариус также удостоверяет данный документ своим ЭЦП. Удостоверение документов в формате онлайн прямо противоречит данной норме закона".
Нотариальное сообщество города Алматы считает, что "последствия удостоверения доверенностей в формате онлайн колоссальны и необратимы, как для нотариусов, так и для обратившихся физических и/или юридических лиц", - указывается в письме Министерству юстиции.
По мнению нотариального сообщества города Алматы, данный проект приведет к тому, что:
1. возрастет количество преступных действий связанных с угрозами, запугиванием лиц с целью совершения нотариального действия в формате онлайн; 2. увеличится количество мошеннических действий связанных с обманом, намеренным введением в заблуждение обратившихся за такой услугой лиц; 3. возникнут прецеденты, где заинтересованные лица будут требовать отмены нотариального действия ссылаясь на то, что совершившее нотариальное действие лицо находилось в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения либо по состоянию здоровья (психическое заболевание) не могло осознавать сути подписываемого документа; 4. появятся прецеденты, где определенные заинтересованные лица смогут совершать нотариальные действия вместо других лиц (двойники, близнецы, похожие лица) умышленно вводя нотариусов в заблуждения и выдавая себя за другое лицо".
Авторы письма уверены, что "удостоверение доверенностей в формате онлайн неминуемо приведет к массе судебных процессов (уголовных, гражданских), к признанию недействительными нотариальных актов, что повлечет ответственность нотариусов, а также нарушение прав и законных интересов граждан и возникновение ущерба материального и морального характера. Согласно пункту 7 статьи 45 Административного Процедурно - Процессуального Кодекса РК, электронные документы, удостоверенные посредством ЭЦП, равнозначны подписанным документам на бумажном носителе и не требуют заверения иными способами. Так, в настоящее время доверенности на представление интересов в судебных органах можно выписать через "Судебный кабинет", так для чего их изготавливать нотариусами онлайн?"
Складывается ощущение, что Министерство цифрового развития РК всеми силами пытается внедрить новшества, которые приведут к нарушению исправно работающего, отлаженного механизма. Только никому не понятно для чего? Кроме того, согласно данным Министерства цифрового развития РК удостоверение нотариальных документов в формате онлайн практикуют только два государства (Франция и Литва) в мире, возникает вопрос почему же экономически развитые страны мира с высоким уровнем жизни населения, наилучшим качеством жизни населения, наивысшим индексом счастья граждан и нулевым уровнем коррупции не практикуют подобное?" - отмечают авторы обращения.
По мнению представителей нотариального сообщества Алматы, "без обсуждения внесенных новшеств с нотариальным сообществом Республики Казахстан и без внесения соответствующих изменений в отраслевое законодательство, Министерство цифрового развития РК не должно было презентовать подобный проект. В результате необдуманных, скоропалительных действий отдельных лиц, население Республики Казахстан ожидает совершение нотариальных действий нотариусами в онлайн формате, а нотариусы Республики Казахстан не вправе совершать действия противоречащие законодательству Республики Казахстан, что приводит к негативной реакции населения и подрывает авторитет института нотариата".
Таким образом, нотариальное сообщество города Алматы убеждено в том, что удостоверение нотариусами доверенностей в формате онлайн, во-первых: прямо противоречит нормативно-правовым актам регулирующим деятельность нотариусов Республики Казахстан, во-вторых: приведет к возникновению еще большего количества судебных споров и разбирательств связанных с нарушением прав и законных интересов граждан. На основании вышеизложенного, просим Вашего содействия в разрешении создавшейся ситуации, отмене пилотного проекта", - заключают авторы письма (орфография и пунктуация обращения сохранены. - Прим. ред.).
Текст данного обращения можно прочитать здесь. Фамилии автором письма редакция не указывает по этическим соображениям. Мы следим за ситуацией и будем информировать своих читателей.
14.04.2023, 14:07 68796
Пасхальные богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах Казахстана
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ночь с 15 на 16 апреля совершит праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
Также пасхальные богослужения пройдут во всех православных храмах Казахстана, сообщает Interfax.
Многоконфессиональный и многонациональный народ Казахстана всегда вместе встречает Пасху и Наурыз, Курбан-айт и Рождество - это старинная добрая традиция нашей страны", - заявил митрополит.
В Астане праздничную службу возглавит управляющий делами Казахстанского митрополичьего округа епископ Каскеленский Геннадий.
Митрополит подчеркнул, что текущий год ознаменован исторической и духовно значимыми датами: 20-летием создания Православной церкви Казахстана, 15-летием установления общецерковного празднования в честь всех новомучеников и исповедников казахстанских и 25-летием обретения мощей преподобного старца Севастиана. В рамках празднования пройдет ряд мероприятий.
14.04.2023, 12:20 71356
КМГ о переговорах с нефтяниками: требования переговорщиков идут вразрез с правами жанаозенцев
Фото: kmg.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КаМунай Газ" рассказали о переговорном процессе с экс-работниками "БерАли Мангистау Сompany".
По информации пресс-службы компании, с 11 апреля в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители МЭ, МТиСЗН, АО ФНБ "Самрук-Казына", АО НК "КазМунайГаз", а также инициативная группа компании "БерАли", состоящая из 10 человек.
На сегодняшний день были проведены 3 заседания рабочей комиссии.
Главным требованием экс-сотрудников "БерАли" является трудоустройство в штат АО "Озенмунайгаз". До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
По вопросу обеспечения долгосрочного закупа представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме "3+2". Таким образом, договоры будут заключаться на 3 года с правом продления на дополнительные 2 года.
Отмечается, что по отдельным позициям требования бывших работников "БерАли" изменились.
В частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании "Бургылау" и "Мунайфилдсервис" с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников "БерАли". Однако после проведенных предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности ввиду неполной загрузки собственных бригад", - уточнили в пресс-службе нацкомпании.
По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями государственных органов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.
Кроме этого, представителями КМГ была подтверждена готовность трудоустройства всех экс-сотрудников "БерАли" с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса. В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжается и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства", - добавили в КМГ.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company".
14.04.2023, 12:07 73456
Дочь бывшего казахстанского боевика возвращена из Сирии - КНБ
С 2019 года КНБ из зон террористической активности на родину возвращены 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты
Фото: unsplash.com
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами, а также иностранными партнерами продолжается активная работа по возвращению граждан из зон террористической активности, информирует пресс-служба КНБ.
11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика. Гуманитарная операция по ее возвращению проводилась более полугода, рассказали в КНБ.
Ребенок в настоящее время находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент девочка проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации. В ближайший период она будет передана опекунам из числа родственников", - поделились в пресс-службе ведомства.
Согласно данным комитета, с 2019 года КНБ из зон террористической активности на родину возвращены 518 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты.
14.04.2023, 09:36 77681
В соцучреждении в Улытауской области выявили хищение денег инвалидов и пенсионеров
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель социального учреждения в области Улытау подозревается в хищением денежных средств у инвалидов и пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом АФМ выявлены незаконные действия группы лиц в составе руководителя, должностных лиц и работников.
В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 миллионов тенге. В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам учреждения, а также другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность вышеуказанных лиц", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что в связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления, руководитель данного учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев.
Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, ранее департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ "Qamqor" пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых Абая, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
13.04.2023, 14:48 100661
В Алматы по решению суда сносят крупный ресторан
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят крупный ресторан, расположенный в микрорайоне Акжар Наурызбайского района, информирует пресс-служба акимата города.
Как сообщили в пресс-службе, управлением градостроительного контроля города Алматы в ходе внеплановой проверки было установлено, что ресторан был возведен без разрешительных документов на строительство.
В отношении собственника принимались административные меры по статьям 316, часть 1, 321, 463, часть 1, Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано представление об устранении выявленных нарушений. По истечении срока собственник требования не исполнил, и управлением было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возведенного объекта", - заявили в акимате.
Сообщается, что 26 августа 2022 года решением суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу. 19 октября 2022 года постановлением городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
13 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей начался снос ресторана", - добавили в пресс-службе.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?