В Нур-Султане снесут более 28 незаконно построенных объектов

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Согласно решениям судов о признании объектов незаконно возведенными, сносу подлежат 28 столичных строений, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султана" (УКиКГС) утверждается план мероприятий по выявлению незаконно построенных объектов и их дальнейшему сносу.

Эти здания построены на незаконно занимаемых государственных землях без проектно-сметной документации и уведомления органов государственного архитектурно-строительного контроля. Нарушители привлечены к административной ответственности и получили предписания. Однако нарушения не устранены в добровольном порядке, в связи с чем в суд поданы исковые заявления. В данный момент по вступившим в законную силу решениям судов исполнительные листы направлены в департамент юстиции Нур-Султана", - сказал заместитель руководителя УКиКГС Ерлан Бердалин.

В пресс-службе столичного акимата отметили, что в этом году управлением проведены 354 внеплановые проверки, выдано более 100 предписаний на устранение допущенных нарушений, составлено 345 протоколов.

За незаконное строительство производственных, жилых или хозяйственных объектов без соответствующего права на землю полагается штраф в отношении физических лиц в размере 75 МРП. Для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 100 МРП, субъектов среднего предпринимательства - 150 МРП, субъектов крупного предпринимательства - 700 МРП с принудительным сносом незаконного строения либо без такового", - добавили в ведомстве.

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