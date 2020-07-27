Улицу Сарайшык частично перекрыли в Нур-Султане до 2 августа

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане улицу Сарайшык частично перекроют до 2 августа, передает Kazakhstan Today.

В городском акимате рассказали, что улицу перекрыли 26 июля.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по местному проезду по улице Сарайшык на участке от улиц Карасакала Еримбета до улицы Жиембета жырау, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 26 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства