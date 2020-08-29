Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 30 августа автобусы работать не будут, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье, 30 августа, движение общественного транспорта будет временно приостановлено на один день. В этот день в автобусах и автопарках будут проводиться дезинфекционные работы", - сообщили в компании CTS.

Отмечается, что 31 августа городские и пригородные маршруты вернутся к прежнему режиму работы.

Теперь общественный транспорт в столице курсирует до 23.00. Вход в салон автобусов без масок запрещен.

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