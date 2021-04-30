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В Акмолинской области проходит конкурс сочинений "Мы - 30 лет одна семья"

29.04.2021 8830
В Акмолинской области проходит конкурс сочинений "Мы - 30 лет одна семья"
КОКШЕТАУ. 29 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области на родине известного акына проходит конкурс сочинений "Мы - 30 лет одна семья", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В регионе в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, культурно-познавательные мероприятия, посвященные 30-летию Независимости, проводятся дистанционно или со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщает управление внутренней политики. 
 
В рамках празднования значимой для страны юбилейной даты активными участниками разноформатных мероприятий являются школьники и студенты, которые растут в независимом государстве. 
 
На родине известного акына Биржан сала с 26 апреля организован конкурс сочинений на тему "Мы - 30 лет одна семья".
 
Мероприятие преследует цель донести до подрастающего поколения принципы сохранения межкультурного диалога всех этносов. 
 
В конкурсе принимают участие более тысячи учащихся 5-11 классов из 24 школ региона. 
 
По словам заместителя руководителя управления образования Ботакоз Дуйсеновой, само творческое состязание проходит в несколько этапов. Первоначально конкурс был проведен в нескольких школах. Сегодня участие в нем продолжают остальные организации образования.
 
В состав жюри конкурса вошли опытные учителя школ района Биржан сал, которые определят победителей. 
 
Подведение итогов конкурса состоится 30 апреля. Победители и призеры будут награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.
 
К слову, патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы.
 

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