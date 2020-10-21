В Нур-Султане на участке улицы Е652 введут одностороннее движение

Решение принято после того, как в столичный акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения по данной улице, сообщили в акимате.
Сотрудники столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции проведели обследование дорожно-технических условий этих участков и приняли решение о внедрении одностороннего движения.
Движение будет организовано против часовой стрелки. Данные изменения - часть работы по оптимизации дорожного движения, и вводятся с целью снижения нагрузки на улично-дорожную сеть. Ожидается, что внедрение одностороннего движения на обозначенном участке позволит обеспечить непрерывное движение транспортных потоков, снизить количество дорожно-транспортных происшествий благодаря уменьшению конфликтных точек со встречным потоком", - указывается в сообщении.
Водителям необходимо заранее планировать маршрут поездки.
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