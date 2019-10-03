Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане необходимо заменить около 80 лифтов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на площадке филиала Nur Otan, при сдаче жилых домов застройщики не установили лифты и не продумали систему пожарной сигнализации. В частности, 14 компаний в столице ввели в эксплуатацию многоэтажные дома без соответствующего количества подъемников: например, ЖК "Медина", ЖК "Талапкерский", ЖК "Экодом", сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Отмечается, что в 20 МЖД уже не работают 74 лифта. Во время обследования лифтов выяснилось, что необходимо заменить почти 80.

Также установлено, что действующий тариф способен покрывать не только эксплуатационные расходы, но и капитальные ремонты.

"Жилой дом "Экодом" - 8-этажный, в эксплуатацию ввели в прошлом году. Здесь до сих пор лифты не запущены, что создает массу неудобств жителям ЖК. Вторая проблема - нарушение норм противопожарной безопасности: дома не укомплектованы пожарными шкафами, в неисправном состоянии пожарные сигнализации", - сказал Кульгинов.

Аким столицы подчеркнул, что все недочеты необходимо устранить в кратчайшие сроки.

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