Интернет-магазин Wildberries вернет казахстанцам 3,9 млн тенге

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей принимает меры по возмещению денежных средств казахстанцам - клиентам интернет-магазина Wildberries, передает Kazakhstan Today.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) совместно с руководством интернет-магазина Wildberries ведет работу по возврату денежных средств потребителям Республики Казахстан - клиентам данного магазина. Всего со второй половины сентября по сегодняшний день в КЗПП поступило более 90 жалоб граждан в отношении интернет-магазина на сумму 3,9 млн тенге. В результате принятых КЗПП мер (переговоров, официальной переписки) 66 потребителям возврат средств на сумму 3,2 млн тенге уже осуществлен. Остальным потребителям, обратившимся в КЗПП, средства будут возвращены до конца октября 2020 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации интернет-магазина Wildberries, при оформлении возврата денежные средства перечисляются в тот же день, далее банк зачисляет средства потребителю. Текущая задержка с перечислением средств связана с техническими проблемами банка, обслуживающего счета Wildberries.

Общее количество потребителей Республики Казахстан, ожидающих возврат средств от интернет-магазина Wildberries, не известно. В случае невозврата средств данной компанией просим обратиться в КЗПП или региональный департамент по защите прав потребителей, а также подать жалобу онлайн: через телеграм-бот @kzpp_bot или портал электронного правительства", - говорится в сообщении.





Ситуацию прокомментировали также в компании Wildberries.





При оформлении возврата Wildberries в тот же день перечисляет деньги на счет покупателя, с которого была произведена оплата, дальнейшие сроки зачисления средств зависят от самого банка. Так, на стороне одного из крупных банков отмечался переход на новую систему, из-за которого возникли задержки в перечислении денежных средств. В результате принятых совместных мер МТИ и Wildberries денежные средства потребителей возвращаются в кратчайшие сроки. До 22 октября оставшимся потребителям будут возвращены денежные средства", - отметили в компании.

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