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В Казахстане празднуют 100-летний юбилей известного ученого-историка Григория Дахшлейгера

03.12.2019, 16:19 10369
В Казахстане празднуют 100-летний юбилей известного ученого-историка Григория Дахшлейгера
Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане празднуют 100-летний юбилей известного ученого, выдающегося деятеля исторической науки РК Григория Дахшлейгера, передает Kazakhstan Today.
 

Институт истории и этнологии имени Ш. Уалиханова КН МОН РК отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося казахстанского историка, доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента АН КазССР, лауреата Государственной премии Казахстана, организатора науки, талантливого исследователя и педагога, ветерана Великой Отечественной войны Григория Федоровича Дахшлейгера", - сообщили организаторы международной научно-практической конференции "Вклад Г.Ф. Дахшлейгера в развитие исторической науки Казахстана", которая проходит сегодня в Алматы.

 
Профессор Дахшлейгер внес большой вклад в развитие исторической науки Казахстана, посвятив этой проблеме 5 монографий и свыше 200 статей. Являлся ответственным редактором ряда монографий, составителем сборников документов, сотрудничал в БСЭ и КСЭ. В 1979 году за цикл работ получил премию имени Ш. Уалиханова АН КазССР. 
 
В 1982 году в составе группы авторов за вклад в издание пятитомной "Истории Казахской ССР" удостоен Госпремии КазССР. Под его руководством защищены 3 докторские и 14 кандидатских диссертаций.
 

Вся научная деятельность Г.Ф. Дахшлейгера связана с Казахстаном, с его научной академической средой, и прежде всего Институтом истории, археологии и этнографии. В предвоенные годы Г.Ф. Дахшлейгер учился на истфаке Одесского университета. Обучение закончил в 1941 году в Среднеазиатском университете (Ташкент). Затем служил в рядах Советской Армии, принимал участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны", - рассказали организаторы. 

 
В 1950 году после успешной защиты кандидатской диссертации на тему "История строительства Турксиба" он стал ученым секретарем института, затем - старшим научным сотрудником, заведующим отделом. С 1956 года и до кончины - в течение более чем четверти века - он занимал должность заместителя директора по научной работе. 
 

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