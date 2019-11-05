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"100 новых лиц Казахстана": чемпион мира Никита Амоскин встретился с молодёжью Шахтинска

04.11.2019, 16:04 10369
Фото: karaganda-region.gov.kz
Караганда. 4 ноября. Kazakhstan Today - Победитель проекта "100 новых лиц Казахстана", чемпион мира по спортивной акробатике Никита Амоскин поделился своей историей успеха с молодёжью Шахтинска. На встречу в детскую художественную школу имени А. Исмаилова спортсмен пришёл вместе с самыми близкими ему людьми: мамой и бабушкой, тренером Ботагоз Байбакушевой, передает Kazakhstan Today.
 
Никита рассказал о важных стартах, о своих планах и целях. 20-летний победитель проекта посоветовал сверстникам не бояться трудностей, двигаться к мечте и постоянно работать над собой. На примере своей напарницы Анастасии Долганюк он отметил, как важен командный дух, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.
 
При желании каждый человек может добиться больших результатов, уверен чемпион мира.
 
Никита родился в посёлке Новодолинский. Спортом начал заниматься в раннем возрасте. Сначала ходил в секцию греко-римской борьбы, а потом по решению семейного совета перешёл в спортивную акробатику.
 
По словам чемпиона, путь к высоким достижениям был непростым. Приходилось много трудиться, ежедневно ездить на тренировки в Караганду. И сейчас график остаётся напряжённым. Никита совмещает спорт с учёбой на факультете физкультуры и спорта КарГУ имени Е. А. Букетова.
 
Молодёжь - это будущее страны, подчеркнул заместитель акима Шахтинска Каиржан Тлеубергенов. Он напомнил, что 2019 год является Годом молодёжи. Замакима вручил Никите Амоскину благодарственное письмо и памятный подарок.
 
Никита Амоскин - мастер спорта международного класса (МСМК), двукратный чемпион Азии, чемпион мира по спортивной акробатике 2018 года. В копилке спортсмена более 60 наград. В 2015 году с напарницей Анастасией завоевал 1-е место в личном зачёте на чемпионате Азии. В 2016 году они стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Китае, взяли золото на Кубке мира в Польше.
 
Никита продолжает повышать авторитет страны на международной арене. Его мечта - стать олимпийским чемпионом.
 

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