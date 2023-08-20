100 добрых дел: Halyk приглашает на концерт под открытым небом "Музыка лета в любимом городе"

Фото: Halyk

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Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году Halyk исполняется 100 лет, и в честь своего юбилея банк запустил масштабную акцию "100 добрых дел", направленную на реализацию общественно значимых, социальных, культурных и других мероприятий.





Одной из таких инициатив является проведение серии концертов под открытым небом - "Музыка лета в любимом городе".





В прошлом году такой фестиваль прошел в Алматы и получил невероятное количество положительных отзывов от зрителей.





В этом году в честь своего юбилея Halyk решил масштабировать мероприятие и подарить два дня, полных музыкального великолепия, жителям и гостям не только Алматы, но и еще трех регионов.





Концерты под открытым небом в 2023 году пройдут в городах Актобе 25-26 августа (стела "Қазақхалқынамың алғыс", напротив Президентского парка), в Алматы 29-30 августа (площадь КазНТОБ), в Семее 1-2 сентября (Центральная площадь) и Актау 8-9 сентября (Набережная).





Время начала фестиваля в каждом городе: первый день - в 20.00, второй день - в 19.00.





Особая концепция мероприятия заключается в объединении разных музыкальных жанров и направлений, которые приоткроют дверь в мир искусства и музыкального творчества для всех гостей.





Первый день концерта будет посвящен творчеству известного композитора, короля казахского вальса Шамши Калдаякова. Его песни - это сочетание вальсовых мотивов и степных песен-сказаний, которые распевает весь казахский народ. У гостей фестиваля будет уникальная возможность насладиться самыми популярными его произведениями в исполнении солистов ведущих театров страны.





Второй день порадует слушателей звуками классической музыки в исполненной талантливых музыкантов. Гости фестиваля окунутся в мир композиций, наполненный игрой скрипок, фортепиано и других инструментов прекрасной академической музыки. Этот вечер призван подарить слушателям идеальную комбинацию колоритных инструментальных произведений.





Halyk





Особенно радует то, что фестиваль "Музыка лета в любимом городе" - это абсолютно бесплатное мероприятие, которое Halyk дарит жителям и гостям четырех городов в честь своего 100-летнего юбилея. В банке уверены, что такой подарок позволит почувствовать волшебную атмосферу душевной музыки, а также создаст прекрасные и запоминающиеся воспоминания всем гостям фестиваля.





Музыка лета в любимом городе" - фестиваль, который превращает обычные вечера в особенные моменты, наполненные музыкой, радостью и взаимодействием с искусством. Halyk искренне приглашает всех желающих получить удовольствие от незабываемых выступлений и помечтать под звуки прекрасной музыки.





Halyk





Приходите на концерт под открытым небом "Музыка лета в любимом городе" со своими друзьями, родными и близкими.



