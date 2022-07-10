В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Грозы, дожди, шквальный ветер и сильная жара ожидаются завтра в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

На юге и востоке Акмолинской области и в Нур-Султане завтра ожидается гроза, днем - северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидается гроза.

На севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке области туман. На севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду. В Караганде завтра ожидается гроза.

На юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

На юге Мангистауской области ожидается сильная жара до 38 градусов.

В Атырауской области ожидается сильная жара до 37 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе с порывами до 16 метров в секунду.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов.

На юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

На большей части Кызылординской области и в Кызылорде, на севере в пустынных районах Туркестанской, на юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.