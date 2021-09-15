10 домов для малообеспеченных семей построил бизнесмен из Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 14 СЕНТЯБРЯ - 10 домов для малообеспеченных семей построил в селе Актерек Жамбылского района бизнесмен из Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Директор крестьянского хозяйства "Актерек" Темирлан Шайнусупов лично вручил ключи от трех домов, строительство которых уже завершено. Новый дом предприниматель построил для малоимущих и многодетных семей. По словам семьи Молдашевых, которая празднует новоселье, дом построен в соответствии с требованиями времени.

Нашей радости нет предела. Мы получили ключи от заветных квадратных метров. Пятикомнатный дом соответствует всем современным требованиям. Есть горячая вода, холодная вода. Туалет тоже внутри дома. Мы с двумя детьми и родителями жили в маленьком доме. Выражаю огромную благодарность", - говорит глава семьи Асхат Молдашев.

На протяжении 12 лет предприниматель обеспечил жильем 130 семей. В этом году он также построил детский сад "Дария" на 50 мест и дал работу 15 односельчанам.

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