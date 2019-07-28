Костанай. 27 июля. Kazakhstan Today - 10 тыс. жителей Костанайской области присоединились к экологической акции "Бірге - Таза Казакстан", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Экочеллендж #Birge #TazaQazaqstan, объявленный премьер-министром РК, поддержали жители Костаная и области. По области участвуют в акции более 10 тыс. человек, только в Костанае - 2 тыс. человек. Это возможность привести в должный вид места общего пользования, во-вторых, это воспитание. Люди видят, что жители простые выходят, сотрудники организаций, молодежь… Завтра, кто участвовал в акции, не будут мусорить", - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области Алмат Исенбаев.

Жителей районов области организаторы просили обращаться в акиматы городов и районов за получением информации о местах проведения акции. В областном центре самое большое количество волонтеров отмечено в районе бывшего химзавода в лесополосе дороги на полигон ТБО. Здесь на очистке участка размерами 2 километра на 300 метров занято около 2 тыс. человек. Акимат выделил для участников акции автобусы, чтобы доставить к месту уборки, грузовики и погрузчики.

Мы всегда выходим на уборку поймы реки Тобол, но сегодня решили заняться этим Богом забытым местом. Здесь дорога на свалку бытовых отходов. Этот участок самый запущенный и нуждается в человеческой руке", - сообщил на месте работ аким Костаная Кайрат Ахметов.

Он отметил, что, помимо данного участка, в областном центре уборку провели в районе городского пляжа. Аким города также подчеркнул, что в Костанае проводится большая работа по содержанию в чистоте дворов многоэтажной застройки и приведению в порядок контейнерных площадок. Для этого власти делают ежедневные обходы и инициировали установку камер видеонаблюдения.

В двух дворах мы такие камеры уже имеем и выделили 19 млн тенге, чтобы эту работу проводить и наращивать количество камер для соблюдения чистоты и порядка", - пояснил Ахметов.

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