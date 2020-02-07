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В Туркестанской области на таможенном посту задержали 11 дорогостоящих автомобилей

06.02.2020, 15:38 7372
В Туркестанской области на таможенном посту задержали 11 дорогостоящих автомобилей

Туркестан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области на таможенном посту задержали 11 дорогостоящих автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете госдоходов, 11 дорогостоящих автомобилей задержали 23 января на таможенном посту "Атамекен".

"В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан", - пояснили в ведомстве.

После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно, имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов. По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы, заключили в КГД.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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