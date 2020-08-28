За полгода 11 тыс. казахстанцев покинули страну

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - За январь - июнь 2020 года из Казахстана эмигрировали 10 977 человек, передает Kazakhstan Today.

По данным LS , среди стран, которые стали новым домом для казахстанцев, наибольшую долю занимают государства СНГ - более 9,8 тыс.

В Россию переехали 9,5 тыс. казахстанцев, в Узбекистан - 131, в Беларусь - 101, в Кыргызстан - 33, в Украину - 22 и в Азербайджан - 16.

При этом в другие страны мигрировали 1169 казахстанцев. Из них 780 в Германию, 131 - в США, 59 - в Канаду, 20 - в Израиль, 17 - в Турцию, 7 - в Грецию.

Отмечается, что в аналогичном периоде 2019 года из страны уехали 20 071 человек. Таким образом, число мигрантов снизилось на 45,3%.

Что касается образования, то 1,8 тыс. казахстанцев, эмигрировавших в первом полугодии 2020 года, имеют техническую специальность, 990 - экономическую, 539 - педагогическую, 313 - медицинскую, 213 - юридическую, 136 - архитектурно-строительную, 85 - сельскохозяйственную и более 2,1 тыс. - другие категории.

Среди казахстанцев, которые покинули страну, высшее образование имеют 3395 человек (40,5% от общего числа уехавших старше 15 лет), среднее профессиональное - 2828 (33,7%), общее среднее - 1494 (17,8%) и основное среднее - 663 (7,9%).

По возрастным группам 7921 мигрант старше 15 лет и младше пенсионного возраста, 459 - выше данного уровня. Младше 16 лет являются 2,6 тыс. уехавших.

Более того, 5,1 тыс. уехавших казахстанцев старше 15 лет состоят в браке, 2,3 тыс. - никогда не состояли.

По национальному признаку эмигрировали 503 казаха, 7705 русских, 890 немцев, 759 украинцев, 271 татарин, 141 поляк, 138 белорусов, 81 узбек, 73 корейца, 47 чеченцев, 44 азербайджанца и другие.





Ранее сообщалось, что карантин замедлил эмиграцию населения РК : количество покинувших страну людей по итогам первого квартала сократилось на 12% за год.

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