Казахстанцам разрешен выезд в 11 стран

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - МИД Казахстана опубликовал требования, предъявляемые при въезде в разные страны в связи с ситуацией с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Информация об ограничениях, установленных в странах при въезде иностранцев, размещена на сайте МИДа и будет регулярно обновляться.

Как уточнили в МИДе, в размещенной таблице содержатся сведения о том, нужен ли ПЦР-тест, поместят ли на карантин по прибытии в ту или иную страну, что необходимо иметь при себе, нужна ли виза или нет, а также другие требования.

На сегодняшний день казахстанцы могут выехать в 11 стран", - уточнили в ведомстве.

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