В 125 км от Алматы произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.1. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Есть 110 статья Уголовного кодекса, называется "Истязание", то есть там прямо написано: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не причинило тяжкий или средний вред здоровью. То есть это уголовная ответственность", - сообщил юрист.
Там вообще до 7 лет лишения свободы может получить воспитатель, то есть здесь очевидно, что это побои. По побоям, кстати, не обязательно, чтобы были какие-то следы, какие-то синяки и прочее. Побои - это просто боль. Понятно, что дети испытывают боль от всех этих шлепков, пинков", - пояснил Сергей Уткин.
То есть один раз такое было случайно или это вообще система такая, постоянно так было. Свидетелей опрашивать. Если будет установлено вот это обстоятельство, что систематически (…), по 110 статье, часть 2, Уголовного кодекса можно привлекать к уголовной ответственности этих воспитателей", - пояснил юрист.
Сейчас кормосоставляющие подорожали уже от 30 до 50%. Половину кормосоставляющих мы берем импортные. И там тоже все дорожает. И очень сложно. Если так дальше пойдет, если дорожает все, будем вынуждены сокращать поголовье", - говорит генеральный директор птицефабрики Жамиля Исмайлова.
По правилам наших отношений в ЕАЭС если была зафиксирована вспышка, неважно это в ЛПХ или на птицефабрике, то вводится запрет на экспорт продукции. Но он должен вводиться на три месяца. Это максимальный срок, на который можно ввести ограничение. На сегодняшний день уже прошло 6 месяцев. А Российская Федерация до сих пор не открыла свою границу для того, чтобы мы могли поставлять свою продукцию туда", - сообщает президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.
Работа ведется. Одну область уже сняли, по остальным областям работа продолжается. В ближайшее время, мы надеемся, снимем запрет", - информирует министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
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