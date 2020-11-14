В горных районах Алматы выпало 12 сантиметров снега

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы выпал первый снег: за ночь в городе выпало до 7 сантиметров, в горных районах - до 12 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

12 ноября в Алматы начался дождь с переходом в снег. По данным специалистов, за ночь в городе выпало 4-7 сантиметров, в горных районах - 10-12 сантиметров снега.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. По состоянию на 06.00 утра 13 ноября использовано 1487 тонн противогололедных материалов. Также ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. Для данных работ привлечены 567 единиц техники, в том числе 174 пескоразбрасывателей и 1485 дорожных рабочих", - сообщили в акимате.

Ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке в целом. В этой связи департамент полиции города Алматы обращается к водительскому составу и призывает их приготовить свои транспортные средства, поменять колеса на зимние. Соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры.

Только со вчерашнего вечера в Алматы произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, 9 из них с пострадавшими. К сожалению, два факта со смертельным исходом", - отметили в департаменте полиции города Алматы.

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