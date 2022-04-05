Гражданин Германии заплатит более 150 тысяч тенге за курение на борту самолета

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана поступило сообщение от представителя авиакомпании Air Astana о том, что на борту авиарейса сообщением Франкфурт - Нур-Султан находится правонарушитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прилете пассажир передан транспортным полицейским, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В ходе проверки полицейские установили личность 58-летнего гражданина Германии, который во время полета курил в туалете самолета. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1-2 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.

С начала года транспортные полицейские за различные административные правонарушения привлекли к ответственности 12 687 правонарушителей, в том числе за курения в неустановленных местах 257 лиц.