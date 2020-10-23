Еще 153 авиапассажира помещены в карантинные стационары в Казахстане

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - 153 авиапассажира, прибывшие без справок о сдаче ПЦР-тестов, помещены в карантинные стационары, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, 22 октября текущего года прибыло 10 международных авиарейсов рейсов, 1383 пассажира, в том числе со справками - 1230, без справок - 153 граждан Казахстана.

Из них: в Нур-Султан - 3 рейса, 398 пассажиров, со справками - 361, без справок - 37; в Алматы - 6 рейсов, 899 пассажиров, со справками - 783, без справок - 116; в Шымкент - 1 рейс, 86 пассажиров, со справками - 86.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа (бесплатно) в городах Нур-Султан и Алматы.

Результаты ПЦР граждане Казахстана, помещенные на карантин, получают по истечении 5-6 часов с момента сдачи анализа.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из ОАЭ, Турции, Украины, Беларуси, России.





Стоит отметить, что справка о прохождении ПЦР-анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе (на смартфоне).

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