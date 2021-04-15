С 15 мая открывается авиасообщение Алматы - Батуми

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Air Astana запустит с 15 мая прямые регулярные рейсы из Алматы в Батуми с частотой 3 раза в неделю по понедельникам, средам и субботам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A320, сообщили в авиакомпании.

По понедельникам и средам рейс КС-169 вылетает из Алматы в 12.00, прилетает в Батуми в 14.30. Обратный рейс КС-170 вылетает из Батуми в 15.30, прилетает в Алматы в 21.35.

По субботам рейс из Алматы вылетает в 09.30, прилетает в Батуми в 12.00. Обратный рейс вылетает из Батуми в 13.00, прилетает в Алматы в 19.05.

Продолжительность рейса Алматы - Батуми составляет 4 часа 30 минут, а продолжительность рейса Батуми - Алматы - 4 часа 5 минут.

Стоимость билетов в оба конца, со всеми сборами, начинается в экономклассе от 131 000 тенге, в бизнес-классе - от 285 035 тенге.

Для въезда в Грузию потребуется отрицательный тест на COVID-19 на английском или русском языках, сделанный не ранее, чем за 72 часа с момента забора материала до времени прилета. Вакцинированные пассажиры могут не предъявлять справку с результатом ПЦР-теста, при условии предоставления документа подтверждающего полный курс (две дозы) любой вакцины от COVID-19. Для въезда в Казахстан все пассажиры, включая граждан Казахстана, обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, действительный в течение 3 суток с даты выдачи результата до времени прилета", - проинформировали в авиакомпании.

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