Без справки о ПЦР-тестировании пассажиров не будут допускать на борт воздушного судна

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление №13 от 12 апреля 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановление вступает в силу с ноля часов 14 апреля 2021 года.

Документом вносятся изменения в постановление главного государственного санитарного врача РК от 23 октября 2020 года №59 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан".

Пассажиров, не представивших справку, не допускать к посадке на борт воздушного судна", - говорится в постановлении.

Также внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач Республики Казахстан, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации", - отмечается в документе.

В постановление главного государственного санитарного врача РК от 27 января 2021 года №3 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" (далее - ПГГСВ РК №3) внесены следующие изменения и дополнения:

Допускается с целью повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки организовывать передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады в соответствии с требованиями согласно приложению 4 к настоящим методическим рекомендациям. Прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на 1 бригаду - не более 300 прививок.

При этом в состав одной прививочной бригады входят: врач - 1, прививочная медсестра - 1 и при необходимости регистратор - 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при необходимости регистратор - 1".

В ходе проведения вакцинации медицинские организации, выездные/передвижные прививочные бригады ежедневно вносят информацию о проведенных прививках, отказах, медицинских отвода и использовании вакцины в модуль "Вакцинация" медицинской информационной системы (ИС). РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" на основании данных ИС представляет в Комитет сводную информацию в разрезе регионов ежедневно до 07.00 следующего дня в соответствии с приложением №1 к настоящим Методическим рекомендациям.

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