Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии  

Заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте

Рассказать друзьям

Париж. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения.





Партию минералки уничтожили в качестве меры предосторожности. Бактериальное заражение воды кишечными и синегнойными палочками обнаружили ранее на площадке компании во французском городе Вержезе. Власти города потребовали от Nestlé немедленно прекратить эксплуатацию скважины, сообщает издание РБК со ссылкой на газету Le Monde.





По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.





В феврале 2024 года европейская ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подала иск к компании Nestle. В ассоциации заявили, что производитель использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды марок Vittel и Perrier.





Французское подразделение Nestle очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, однако не используются в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной воды.





Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.



