28.04.2024, 14:55 5181
Более 70 авто сгорели в пробке в Нигерии
Фото: iz.ru
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Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Нигерии более 70 автомашин сгорели в гигантском заторе на шоссе, пять человек погибли.
В штате Риверс на автостраде Восток - Запад образовалась крупная пробка, и в это время на дороге взорвался бензовоз, стоящий в заторе. Поскольку неподалеку находится нефтеперерабатывающий завод, в пробке было много грузовиков, которые вывозили продукцию. В связи с этим от взрыва воспламенились несколько находящихся по близости бензовозов", - сообщает iz.ru.
В местной полиции подтвердили, что пять человек погибли и более 70 автомобилей сгорели в результате взрыва бензовоза.
Крупнейший казахстанский мегаполис - Алматы ежедневно сталкивается с километровыми автомобильными пробками.
В конце марта из-за ливня Алматы парализовали 10-балльные пробки. Такие же пробки образовались в городе после мартовского землетрясения.
Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости срочной эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
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25.04.2024, 14:01 28481
Два миллиона бутылок воды Perrier уничтожили во Франции из-за "фекальных" бактерий
Заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте
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Париж. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения.
Партию минералки уничтожили в качестве меры предосторожности. Бактериальное заражение воды кишечными и синегнойными палочками обнаружили ранее на площадке компании во французском городе Вержезе. Власти города потребовали от Nestlé немедленно прекратить эксплуатацию скважины, сообщает издание РБК со ссылкой на газету Le Monde.
По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана "Моника" в марте.
В феврале 2024 года европейская ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подала иск к компании Nestle. В ассоциации заявили, что производитель использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды марок Vittel и Perrier.
Французское подразделение Nestle очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, однако не используются в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной воды.
Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены на водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
22.04.2024, 20:42 52746
В Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании
Фото: ГКНБ КР
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Бишкек. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ГКНБ КР 22 апреля в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области был задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти гражданин Кыргызстана экс-глава строительной компании Ташов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ташов задержан после незаконного пересечения госграницы Кыргызстана и Казахстана на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.
Ранее со стороны ГКНБ КР гражданин Имамидин Ташов был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.
Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти", - сообщили в ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.
По информации kabar.kg, ранее его задерживали за коррупцию и невыполнение обязательств перед многочисленными дольщиками. Возместив ущерб, Ташов вышел на свободу, сбежал из страны и откуда-то издалека попытался обвинить руководство Кыргызстана и ГКНБ в том, что они разорили "честного бизнесмена". Тогда общественности были представлены доказательства того, что глава строительной компании лжет, действует в связке все с теми же блогерами и по их указке намеренно вводит общественность в заблуждение, и дискредитирует власть. Представители экспертного сообщества не исключают, что и сейчас в отношении Кыргызстана внешние силы используют старые сценарии. Вдруг да старые наработки и методички сработают.
21.04.2024, 13:04 68856
Мощный ураган в Анкаре разрушил крыши части зданий
Фото: TRT Haber
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Анкара. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ливень и шторм повалили деревья и разрушили крыши части домов в турецкой столице Анкаре, сообщается о пострадавших.
Шторм, начавшийся в городе в полдень, со временем усилился. На некоторых улицах и обочинах дорог, особенно в районах Кечиерен, Чанкая, Этимесгут, Синкан и Гельбаши, повалило деревья", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Akit.
Кроме того, в некоторых районах города сильный ветер сорвал крыши жилых домов, а разбросанные вокруг материалы повредили припаркованные автомобили.
Есть пострадавшие. Метеорологи отмечают, что осадки и гроза будут наблюдаться до ночи", - говорится в сообщении.
Также в Сети распространилось видео, на котором видно, как ураганный ветер снес минарет одной из мечетей.
20.04.2024, 20:04 78601
Сегодня в ООН отмечается День китайского языка
В честь праздника на облачной платформе Chinese-Plus запустили интеллектуальную систему международного обучения китайскому языку
Фото: bigasia.ru
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Женева. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 апреля в Организации Объединенных Наций отмечается День китайского языка.
К нему приурочили культурную выставку, которая проходила с 15 по 19 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Ее посетили дипломаты из миссий различных стран при ЮНЕСКО и французские студенты, интересующиеся китайской культурой.
На мероприятии представили китайские детские книжки, в которых задействованы элементы каллиграфии и рисования тушью, провели семинары по китайской грамотности, каллиграфии, вырезанию из бумаги, а также предложили гостям онлайн-курсы китайского языка и традиционные закуски", - пишет сайт Big Asia.
Также в честь праздника на облачной платформе Chinese-Plus запустили интеллектуальную систему международного обучения китайскому языку.
Система, рассчитанная на индивидуальное взаимодействие между учителем и учеником, может составлять тестовые задания, оценивать ответы, анализировать данные об учебном поведении и предлагать программы в соответствии с конкретными достижениями учащихся", - сообщает сайт.
20.04.2024, 15:45 81416
Узбекистан отправил пострадавшим от паводков казахстанцам гуманитарную помощь
Фото: telegram/пресс-служба кабмина Узбекистана
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Ташкент. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан направил 15 грузовиков с гуманитарной помощью пострадавшим от паводков казахстанцам, сообщает пресс-служба правительства страны.
В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, резиновые лодки и другие необходимые вещи", - говорится в информации кабмина Узбекистана.
Ранее, в начале апреля, Кыргызстан отправил 15 фур с гуманитарной помощью в Жамбылскую область Казахстана.
20.04.2024, 14:20 82566
Подразделение информационной поддержки впервые появится в армии Китая
Эксперты назвали изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года
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Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайской армии будут расформированы силы стратегической поддержки и создано новое подразделение - силы информационной поддержки.
Такой приказ отдал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК со ссылкой на власти КНР.
Новое подразделение будет оказывать "ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы", - подчеркнул китайский лидер.
В изменении структуры вооруженных сил Китая и усилении ее кибернетической составляющей эксперты увидели признаки ставки Пекина на информационное противостояние.
В частности, Bloomberg назвал изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.
Агентство отмечает, что реорганизация происходит на фоне конкуренции с США за глобальное влияние, а также обвинений со стороны западных стран в хакерской активности. Изменения направлены на улучшение готовности вооруженных сил к "информационным" условиям войны, оценивает их бывший старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии китайской армии Цао Вэйдун.
Упраздненные силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.
19.04.2024, 10:39 93991
Израиль нанес удар по Ирану
Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, рассказали источники NYT
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Тель-Авив. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по территории Ирана, сообщили ночью ABC, CBS, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников.
По данным РБК, Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.
Как сообщили источники иранского информагентства Fars, в городе Кахджаваристане в иранской провинции Исфахан раздался взрыв. О взрыве в этих окрестностях сообщил и телеканал Habar. Город Кахджаваристан расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено.
По данным Al-Mayadeen, на юге Ирака был слышен взрыв. Звук взрыва прогремел также неподалеку от аэропорта "Аль-Тала" в Сувейде на западе Сирии, сообщает IRNA.
Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.
Reuters сообщает, что Израиль не использовал ракеты. Кроме того, представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, "информации о ракетной атаке пока нет".
Как сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару. Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.
Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.
Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
18.04.2024, 20:05 98116
Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля
Иранские военные выявили местоположение всех "ядерных центров" Израиля
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Тегеран. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Если Израиль будет угрожать ударом по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную воздушную атаку в ночь на 14 апреля, иранские власти могут пересмотреть ядерную доктрину, сообщает РБК
Как заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции Ахмад Хакталаб, если Тель-Авив будет рассматривать подобный удар в качестве инструмента давления на Иран, "возможно, ядерная доктрина и политика Исламской Республики Иран будут пересмотрены" и страна "отступит от заверений, заявленных в прошлом" (цитата по Tasnim).
Хакталаб утверждает, что иранские военные выявили местоположение всех "ядерных центров" Израиля и готовы нанести по ним удар в случае ответной атаки со стороны Тель-Авива:
Их (военных) руки находятся на спусковом крючке, чтобы запустить мощные ракеты и уничтожить заданные цели".
О том, что Израиль в качестве возможного ответа на атаку Ирана рассматривал удар по его ядерным объектам, сообщало издание Ynet со ссылкой на источники.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
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